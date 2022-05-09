Son dakika haber! Şanlıurfa'da dini nikahlı eşini öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber! Şanlıurfa'da dini nikahlı eşini öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Şanlıurfa'da dini nikahlı eşini öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dini nikahlı eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dini nikahlı eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A. (59) 7 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Hülya E.'yi (42) silahla öldürdü. Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan Mehmet A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Viranşehir, Yenişehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haberler

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