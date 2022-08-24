Son dakika haber... Şanlıurfa'da çalıntı 2 motosikleti jandarma buldu 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çalınan 2 motosiklet jandarma tarafından bulunurken gözaltına alınan 2 zanlı karakola götürüldü. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çalınan 2 motosiklet jandarma tarafından bulunurken gözaltına alınan 2 zanlı karakola götürüldü. Edinilen bilgiye göre, Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'da çalına 2 motosikletin yerini belirledi. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, motosikletleri bulurken 2 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Jandarma Hisarcık Harran 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber... Şanlıurfa'da çalıntı 2 motosikleti jandarma buldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.