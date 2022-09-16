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Son dakika haber: Samsun merkezli 3 ilde hırsızlık operasyonu: 18 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Samsun merkezli 3 ilde hırsızlık operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun merkezli 3 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli 3 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,bu sabah Samsun merkezli olarak Kırıkkale ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 18 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınanlardan birinin 40 yıl, diğer bir şahsın da kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kırıkkale Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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