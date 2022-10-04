Son dakika haber: Samsun'daki kazada 5 Rus yaralandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Samsun'da meydana gelen trafik kazasında Rus uyruklu 5 kişi yaralandı. Samsun'da meydana gelen trafik kazasında Rus uyruklu 5 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 76. kilometresi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu Ruslan Maratovıch Galeev idaresindeki H092BA plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada, Rusya vatandaşları Ruslan Maratovıch Galeev, Suleıman Galeev (6), Esmanur Galeev (7), Albına Bılıalova (36) ve Sagyıd Galeev (7) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Terme Terme Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarlı Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber: Samsun'daki kazada 5 Rus yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.