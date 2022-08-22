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Samsun haberleri | Samsun'da yasa dışı bahisten 1 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Gelen Samsun haberlerine göre Samsun'da yasa dışı bahisten 1 kişi tutuklandı Samsun'da siber polisinin takibi sonucu yasa dışı bahis olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da yasa dışı bahisten 1 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da siber polisinin takibi sonucu yasa dışı bahis olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis olayıyla ilgili yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda 3. şahıslar adına hesaplar açıp para nakline aracılık etikleri iddia edilen M.S.ve M.Ç.'yigözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, M.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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