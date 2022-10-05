Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun haber: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Samsun haber: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun haber... Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildiSAMSUN Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar kapsamında çeşitli tarihlerde yapılan ara yakalamalarda 446,49 gram metamfetamin maddesi, 280 kapsül sentetik ecza, 2 adet ecstasy hap ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Şüpheli 4 şahsın yakalanmasına yönelik olarak dün sabah Samsun il merkezinde 5 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.Ö., A.K. ve T.G. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title