Samsun haber: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar kapsamında çeşitli tarihlerde yapılan ara yakalamalarda 446,49 gram metamfetamin maddesi, 280 kapsül sentetik ecza, 2 adet ecstasy hap ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Şüpheli 4 şahsın yakalanmasına yönelik olarak dün sabah Samsun il merkezinde 5 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.Ö., A.K. ve T.G. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.