Son dakika haber: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı Son dakika haber: Samsun'da lastiği parlayan hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Samsun'da lastiği parlayan hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarışık mevkisinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinden Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine hasta olan eşini götüren İsmail Tural idaresindeki 55 H 3934 plakalı hafif ticari ön sağ lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak bahçeye girdi. Kazada, araç sürücüsü İsmail Tural ile eşi Nafiye Tural yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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