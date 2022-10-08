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Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. idaresindeki 51 HE 666 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Emine K. ve Kübra E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla iki ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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