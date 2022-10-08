Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. idaresindeki 51 HE 666 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Emine K. ve Kübra E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla iki ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.