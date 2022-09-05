Son dakika haber: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 77. kilometresi Miliç mevkisinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut K. idaresindeki 55 AHC 495 plakalı kamyon, kavşakta Veysel B. yönetimindeki 55 BLC 26 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Turgut K, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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