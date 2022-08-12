Son dakika haber... Samsun'da silahlı tehdit şüphelisi tutuklandı Son dakika haberler... Samsun'da bir kişiye silah çekip tehdit ettiği iddia edilen zanlı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun'da bir kişiye silah çekip tehdit ettiği iddia edilen zanlı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç.(26) silah çektiği M.C.'yi (37) tehdit edip kaçtı. İhbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ç.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğü olayla ilgili B.S.'yi (20) de yakaladı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan E.Ç. ve B.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ç. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Canik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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