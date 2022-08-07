Son dakika haber! Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika haberler: Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.Y. ve E.G. yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan E.Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.G. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa