Son dakika haber... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'ndeki bir kafe önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe önünde otururken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan N.Y. (32) bacağının iki yerinden yaralandı. Silahlı saldırgan kaçarken, N.Y. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karadeniz İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.