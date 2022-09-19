Son dakika haber... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'ndeki bir kafe önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe önünde otururken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan N.Y. (32) bacağının iki yerinden yaralandı. Silahlı saldırgan kaçarken, N.Y. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa