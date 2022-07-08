Son dakika haber: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı Son dakika haberler: Samsun'da kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Samsun'da kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın zemin katında kız arkadaşını kıskanma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada tabancayla açılan ateş sonucu V.Y. karnının 2 yerinden ve bacağından vurularak yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan V.Y. ameliyata alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen O.N. ise olaydan sonra kaçtı. Yaralı V.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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