Son dakika haber: Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı Son dakika haberleri: Samsun'da otomobilin takla atıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Samsun'da otomobilin takla atıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, memleketi Giresun'a izne gelip Aksaray'a geri dönen Engin Cebeci idaresindeki 68 ACY 756 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak refüjde yan döndü. Kazada, Tuğba Cebeci (29), Erdem Cebeci (5) ve Hümeyra Cebeci (1) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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