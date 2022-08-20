Son dakika haber | Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da otomobilin takla atarak hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı. Samsun'da otomobilin takla atarak hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı. Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 71. kilometresi Miliç mevkisinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alim T.(28) idaresindeki 34 JL 8345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde takla atıp demir aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralı, ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler

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