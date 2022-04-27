Samsun'da kavşakta kaza: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı Yüzme Havuzu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamuran Erdem idaresindeki 55 TS 404 plakalı otomobil kavşakta Yılmaz Demirci yönetimindeki 61 FJ 744 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası 55 plakalı otomobil yoldan çıkarak süs havuzunun bulunduğu yere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kamuran Erdem özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.