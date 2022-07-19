Son dakika haber | Samsun'da hırsızlık iddiasına gözaltı Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Samsun'da hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık yaptığı iddia edilen O.Ç.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen O.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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