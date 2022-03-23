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Son dakika haber: Samsun'da 2 polis saldırıya uğradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Samsun'da 2 polis saldırıya uğradı

Son dakika haberi: Samsun'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan tır sürücüsü ve yanındakilerin saldırısına uğrayan 2 polis memuru hastanelik oldu.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan tır sürücüsü ve yanındakilerin saldırısına uğrayan 2 polis memuru hastanelik oldu.

Olay, Bafra ilçesinin Lengerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri 'dur' ihtarına uymayıp kaçan tütün yüklü tırın peşine düştü. Tır sürücüsü M.D. polis ekipleri tarafından durduruldu. M.D. ve yanında bulunan B.D. ile M.Ö. görevli polislere saldırdı. Yaralanan polisler Ö.T. ve S.K., Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, M.D., B.D. ve M.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Bafra Adliyesine sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru, Samsun, Polis, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

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