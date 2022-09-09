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Son dakika gündem: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler... Ula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Ekipler, belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu, 6 öğütme aparatı, 3 hassas terazi, içerisinde uyuşturucu bulunan çelik kasa, 22 sentetik ecza, 41 uyuşturucu emdirilmiş filtre, 5 uyuşturucu emdirilmiş küp şeker, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 uyuşturucu emdirilmiş makarna, 6 özel üretim hibrit skunk tohumu, 8 uyuşturucu emdirilmiş kurabiye, 11 cep telefonu, 4 flaş bellek ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Ula 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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