Muğla haberleri! Sakin kent Ula'da 'Huzur ve Güven' uygulaması

Muğla bölgesinden gelen habere göre Sakin kent Ula'da 'Huzur ve Güven' uygulaması Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde Jandarma trafik ve asayiş ekipleri vatandaşların huzur ve güvenli tatil geçirmeleri için denetimlerini sürdürüyor Muğla'nın Sakin Kent unvanlı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde, Akyaka Jandarma Karakol...

Sakin kent Ula'da 'Huzur ve Güven' uygulaması

Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde Jandarma trafik ve asayiş ekipleri vatandaşların huzur ve güvenli tatil geçirmeleri için denetimlerini sürdürüyor

MUĞLA - Muğla'nın Sakin Kent unvanlı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, tatile gelen vatandaşların huzur ve güveni için 7/24 denetimlerini sürdürüyor.

Muğla'da günübirlik tatilcilerin en fazla tercih ettikleri sahil bölgesi durumundaki Akyaka Mahallesi'ne İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak gibi illerden günübirlik tatil için gelen vatandaşlar hem deniz kum ve güneşin tadını çıkarıyor, hem de Azmak tekne turlarına katılıyor.

Günübirlik gelen araç sayısındaki artış nedeniyle trafik ekipleri Akyaka girişi ve çıkışlarında araç ve motor denetimlerini arttırdı. Azmak giriş ve çıkışında GBT sorgulama yapan ekiplerin turizm sezonu boyunca denetimlerini davam edeceği öğrenildi.