Son dakika haber... Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı - Haberler

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Son dakika haber... Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haberler: Sakarya merkezli polis tarafından 4 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY terör operasyonlarında 8'i kadın toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya merkezli polis tarafından 4 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY terör operasyonlarında 8'i kadın toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube tarafından Sakarya, Amasya, Bursa ve Edirne illerinde FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8'i kadın, 2'si erkek olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Sakarya, Polis, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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