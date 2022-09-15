Son dakika haber... Sakarya'da iş yerine uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince şehir genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde H.A. isimli şahsın iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda; 1 buçuk kilogram kubar esrar, 2 adet dijital hassas terazi, 5 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet bıçak ele geçirildi. İş yeri sahibi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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