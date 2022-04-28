Son dakika haber... Sakarya'da aranması olan 5 şüpheli gözaltına alındı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde çeşitli suçlardan aranması olan 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele ve aranması bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede ekipler, gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca ekipler, yapılan çalışmalarda da 600 gram esrar, 2 ruhsatsız silah ve silahlara ait fişek ele geçirdi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa