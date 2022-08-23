Son dakika haber... Sakarya'da 3'üncü katan düşen yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3'üncü kattan düşen 83 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3'üncü kattan düşen 83 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, gece saat 01.00 sıralarında Aziziye Mahallesi bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için balkona çıkan 83 yaşındaki Rahim Hasret, dengesini kaybederek 3'üncü kattaki evinin balkonundan zemine düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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