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Son dakika haber | Sahile ölü yunus balığı vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber | Sahile ölü yunus balığı vurdu

Son dakika haberlerine göre Kocaeli Cebeci Sahiline ölü yunus balığı vurdu, ekipler ölü yunusu incelemek üzere barınağa götürdü.

Kocaeli Cebeci Sahiline ölü yunus balığı vurdu, ekipler ölü yunusu incelemek üzere barınağa götürdü.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek isteyen vatandaşlar, sahile vurmuş ölü yunus balığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, ölü yunusu incelemek üzere barınağa götürdü. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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