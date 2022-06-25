Son dakika haber | Sahile ölü yunus balığı vurdu Son dakika haberlerine göre Kocaeli Cebeci Sahiline ölü yunus balığı vurdu, ekipler ölü yunusu incelemek üzere barınağa götürdü. Kocaeli Cebeci Sahiline ölü yunus balığı vurdu, ekipler ölü yunusu incelemek üzere barınağa götürdü. Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek isteyen vatandaşlar, sahile vurmuş ölü yunus balığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, ölü yunusu incelemek üzere barınağa götürdü. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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