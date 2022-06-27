Sahil Güvenlik Komutanlığı, selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor - Haberler

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından...

Sahil Güvenlik Komutanlığı, selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor

KASTAMONU - Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızı emniyetli bölgelere tahliye etmek üzere çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

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