Sağlık Bakanı Koca: "Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti" 3. Sayfa Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı" dedi. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı. (Hidayet Türkyılmaz/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fahrettin Koca Twitter Mardin 3. Sayfa Güncel Haberler

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