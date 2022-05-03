Son dakika haber: Safranbolu'da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Safranbolu'da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Safranbolu'da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Safranbolu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Safranbolu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Safranbolu Sanayi Kavşağı'nda bir otomobil ile motorsikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Safranbolu istikametinden Karabük istikametine seyretmekte olan E.A. sevk ve idaresindeki 34 CAA 969 plakalı motorsiklet aynı istikametten gelen S.B.Ş. sevk ve idaresindeki 34 AEY 719 plakalı otomobile Sanayi Kavşağı'nda arkadan çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Safranbolu, Otomobil, Karabük, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title