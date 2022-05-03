Son dakika haber: Safranbolu'da otomobil ile motorsiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa haberi: Safranbolu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Safranbolu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Safranbolu Sanayi Kavşağı'nda bir otomobil ile motorsikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Safranbolu istikametinden Karabük istikametine seyretmekte olan E.A. sevk ve idaresindeki 34 CAA 969 plakalı motorsiklet aynı istikametten gelen S.B.Ş. sevk ve idaresindeki 34 AEY 719 plakalı otomobile Sanayi Kavşağı'nda arkadan çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - KARABÜK
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa