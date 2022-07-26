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Sabaha karşı yangın paniği: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sabaha karşı yangın paniği: 3 kişi hastaneye kaldırıldı Orhangazi'de bir apartmanın 4. katında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Sabaha karşı yangın paniği: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

BURSA - Orhangazi'de bir apartmanın 4. katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Alevlerden kaçarken ayağını burkan 1 kişi ile dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında TOKİ 2.Etap F5 A blok dördüncü kattaki bir dairede meydana geldi. İki kişinin yaşadığı ileri sürülen ve henüz çıkış nedeni belirlenemeyen dairedeki yangın kısa sürede daireyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri kendini dışarı attı. Yangın esnasında apartmandan inerken ayağını sakatlayan bir genç ile birlikte dumandan etkilenen 3 kadın ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireye müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıktığı dairede oturduğu ileri sürülen 2 bayanın ise yangın esnasında evden ayrıldıkları belirlenirken, polis ekipleri evde yaşayan kadınları tespit etmek için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Musa Öztürk - 3. Sayfa

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