Rusya'da sel felaketi: 1 ölüSel suları 50 aracı sürükledi

- Rusya'da sel felaketi: 1 ölü

Sel suları 50 aracı sürükledi

SOÇİ - Rusya'nın Soçi kentinde kuvvetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 50 araç ise sel sularına kapılarak sürüklendi.

Rusya'nın en güneyinde bulunan Soçi kentinde dünden beri etkili olan sağanak yağışlar gece saatlerinde sele neden oldu. Kent merkezinde ve ilçelerde dere yatakları taşarken, otoyolları ve ara sokakları da su bastı. Sel suları arasında araçlarıyla ilerlemeye çalışan birçok sürücü, araçlarını terk ederek kaçmaya çalışırken, bazı sürücüler ise araçlarının içinde kurtarılmayı bekledi. Araç içinde mahsur kalan ve sel sularının yükselmesiyle korku dolu anlar yaşayan bir ailenin imdadına da kurtarma ekipleri yetişti.

1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı olayda, 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Soçi kent merkezinde sel sularına kapılan bir kadın, otoyol ortasındaki demirlere asılı kaldı. Kurtarma ekipleri kadının cesedini asılı olduğu demirlerden çıkararak morga kaldırdı.

Araç sahiplerine destek verilecek

Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodsky 50'den fazla aracın sel sularına kapıldığını duyurarak, "Her vaka için tutanaklar tutuldu. Sel sularından çıkarılan araçları otoparklara çekiyoruz. Araç sahiplerinin zararının bir an karşılanması için özel sigorta protokolleri hazırlıyoruz. Bu ödemelerin yapılması için yardımcı olacağız" dedi.

Yağışlar devam edecek

Şehrin aydınlatma sistemlerinde sorunlar yaşandığını da söyleyen Kopaygorodsky, "Mühendislerimiz aydınlatma arızalarının giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Plajlarımız şu anda kapalı. Karadeniz sahillerindeki plajlarda temizlik çalışmalarına başlandı" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanları yağışların devam edeceği uyarısında bulunurken, halkın fırtınaya karşı da dikkatli olmasını istedi.