Son dakika haber... Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü
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Gelen son dakika haberine göre Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya'ya ait savaş uçakları Suriye'nin İdlib ilçesinde farklı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. Savaş uçaklarının Hafserce köyündeki taş ocağına düzenlediği saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Rus saldırılarında bölgedeki bir ev de büyük hasar gördü.
Yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. - İDLİB
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa