Son dakika haber... Ruhsatsız silah ticareti yapıyordu, jandarmaya yakalandı 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 57 değişik çapta fişek ele geçirildi. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 57 değişik çapta fişek ele geçirildi. Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesinde A.T. isimli şahsın ruhsatsız silah alımı ve satımı yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 57 değişik çapta fişek ele geçirildi. A.T. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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