Son dakika haber... Rize'de sigara ve içki kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı Son dakika gelişmesine göre Rize'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi. Rize'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre; Rize İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, toplamda 726 paket gümrük kaçağı sigara, 18 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alındı. - RİZE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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