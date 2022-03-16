Son dakika haber: Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

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Son dakika haber: Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Edinilen son dakika haberine göre Rize'nin Pazar ilçesinde dere yatağına düşen köpek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

RİZE (İHA) - Rize'nin Pazar ilçesinde dere yatağına düşen köpek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir köpek Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan dere yatağına düştü. Dere yatağına düşen köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri ve Pazar Belediyesi zabıta ekipleri, köpeği bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 metrelik dere yatağına merdiven yardımıyla inen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu köpeği kucağına alarak mahsur kaldığı yerden çıkardı. - RİZE

Son dakika haber: Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haber: Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haber: Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Köpek, Rize, 3. Sayfa, Haberler

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