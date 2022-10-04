Son dakika haber! Pompalı tüfekle vurulan acil çağrı merkezi çalışanı hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan acil çağrı merkezi çalışanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iddialara göre aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki aile ferdi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavgada öğretmen olan F.K. acil çağrı merkezi çalışanı 28 yaşındaki Derviş Kavak'ı pompalı tüfek ağır yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı Derviş Kavak, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pompalı tüfek ile ağır yaralanan Derviş Kavak'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayın şüphelisi F.K. gözaltına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN