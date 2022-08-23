Son dakika haber! Polonyalı turistler safari cipiyle şarampole düştü: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'da şarampole düşen safari cipindeki 5 yabancı uyruklu turist yaralandı. Antalya'da şarampole düşen safari cipindeki 5 yabancı uyruklu turist yaralandı. Kaza, Alanya ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, safari cipi kiralayan Polonyalı turistler geziye çıktı. Lukasz Pawel Nowosadko (37) idaresindeki 07 K 1028 plakalı cip, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Patrycja Sosnowska (30), Aleksandra Nowak (31), Angelika İsabela (33) ve Karolina Joanna Orozyk (33) hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya Çamlıca Alanya turist 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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