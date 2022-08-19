Son dakika haber: Polisten uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi yapılan operasyonla yakalandı. DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Şahıslarla birlikte metamfetamin, esrar ele geçirildi. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 3 şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 125 gram metamfetamin, 15 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam pipo, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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