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Son dakika haber: Polisten uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Polisten uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Son dakika haberleri: Zonguldak'ta Narkotik ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Narkotik ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından K.Y., M.M., T.A.. ve S.Y. isimli şüpheli şahıslar Mithatpaşa Mahallesi'nde yakalandı. Operasyonda 42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.M., T.A. ve S.Y. isimli şüphelilere "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan adli işlem yapılırken; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" yaptığı tespit edilen K.Y. isimli şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Zonguldak, Narkotik, 3. Sayfa, Haberler

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