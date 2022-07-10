Son dakika haber: Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'un Kargı ilçesinde, polis ekipleri kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyardı. Çorum'un Kargı ilçesinde, polis ekipleri kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyardı. Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler Kurban Bayramı'nda kurban pazarında hayvan yetiştiricileri ile kurbanlık almak isteyen vatandaşları sahteciliğe karşı broşür dağıtarak uyardı. Özellikle sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler ayrıca şüphelendikleri araçların plakalarını almaları, ücretini almadan hayvanları teslim etmemeleri gibi uyarılarda bulundular. Şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi'nden bilgi verilmesini isteyen polisler sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri besicilere aktardı. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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