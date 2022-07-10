Son dakika haber: Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'un Kargı ilçesinde, polis ekipleri kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyardı.

Çorum'un Kargı ilçesinde, polis ekipleri kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyardı.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler

Kurban Bayramı'nda kurban pazarında hayvan yetiştiricileri ile kurbanlık almak isteyen vatandaşları sahteciliğe karşı broşür dağıtarak uyardı.

Özellikle sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler ayrıca şüphelendikleri araçların plakalarını almaları, ücretini almadan hayvanları teslim etmemeleri gibi uyarılarda bulundular. Şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi'nden bilgi verilmesini isteyen polisler sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri besicilere aktardı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title