Son dakika haber | Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı, kazada 2 kişi yaralandı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, kaza yapınca yakalandı. Kazada 2 kişi yaralanırken araçta 1 adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denetim noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 34 UU 0240 plakalı otomobil sürücüsü, aracı ile kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında önce aynı cadde üzerinde dönüş yapmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 DUJ 812 plakalı Ford marka servis aracına ardından park halinde bulunan başka bir otomobile çarparak durabildi. Yaşanılan kaza sonrası 34 DUJ 812 plakalı otomobil içerisindeki 2 kişi yaralanırken otomobil sürücüsü ekipler tarafından olay yerinde kıskıvrak yakalandı. Yaşanılan kaza sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 DUJ 812 plakalı servis aracı şoförü ise kazayı yara almadan atlatırken kazaya karışan otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa