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Son dakika haber | Polisten inşaat hırsızlarına operasyon: 6 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Polisten inşaat hırsızlarına operasyon: 6 tutuklama

Son dakika haberine göre Malatya'da keşif yaptıkları inşaatlarda 160 bin TL değerinde malzeme çaldıkları belirlenen zanlılara yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi.

Malatya'da keşif yaptıkları inşaatlarda 160 bin TL değerinde malzeme çaldıkları belirlenen zanlılara yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan birden çok inşaat alanında 160 bin TL değerinde malzeme çalan zanlıların yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şahısların gündüz keşif yaparak gece saatlerinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenirken, 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 3 kişiye ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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