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Son dakika haber... Polisin arama yaptığı iş yerinde poşetten sentetik ecza hap çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Polisin arama yaptığı iş yerinde poşetten sentetik ecza hap çıktı

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda, poşet içerisinde 23 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda, poşet içerisinde 23 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gelen ihbar üzerine bir iş yerinde arama yapıldı. Ekipler tarafından iş yerinde yapılan aramalarda, poşet içerisinde 23 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde poşetin M.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu İnebolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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