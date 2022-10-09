Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Polis şehir eşkıyalarına geçit vermedi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Polis şehir eşkıyalarına geçit vermedi

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'da bir kişiyi darp ederek telefonunu gasp eden 2 kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ'da bir kişiyi darp ederek telefonunu gasp eden 2 kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde A.D. isimli vatandaşı gece yarısı darp edip telefonunu gasp eden M.K. ve B.D. isimli şahıslar, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 2 zanlı, Güven Timlerinin yaptıkları operasyonda evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada A.D'ye ait cep telefonu da bulundu. Sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanan şahıslar, cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title