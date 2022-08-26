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Son dakika haber | Polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan bin 76 adet sentetik hap çıktı: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan bin 76 adet sentetik hap çıktı: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kastamonu'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu madde niteliğinde bin 76 hap ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu madde niteliğinde bin 76 hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye çalışmaları sırasında durumundan şüphelenerek bir aracı durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda bin 76 adet uyuşturucu madde niteliğinde hap ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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