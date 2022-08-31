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Son dakika haber! Polis ekiplerinin durdurduğu araçta çok sayıda kaçak elektronik ürün ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Polis ekiplerinin durdurduğu araçta çok sayıda kaçak elektronik ürün ele geçirildi

Son dakika haberi... Çankırı'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta kaçak 10 adet akıllı cep telefonu, 20 adet akıllı kol saati ve 7 adet kablosuz kulak ele geçirildi.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta kaçak 10 adet akıllı cep telefonu, 20 adet akıllı kol saati ve 7 adet kablosuz kulak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, durdurulan bir araçtan farklı marka ve modellerde olan 10 adet kaçak akıllı cep telefonu, 20 adet kaçak akıllı kol saati ve 7 adet kaçak kablosuz kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü D.A. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çankırı Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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