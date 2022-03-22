Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı

Son dakika haberleri... Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 50 adet fişek, 2 adet tüfek ve tüfeklere ait 21 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı

Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı

Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı

Son dakika haber: Polis 17 aranan şahsı gözaltına aldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title