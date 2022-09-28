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Samsun haberleri! Samsun'da pikap takla attı, sürücü ve eşi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun haberler: Samsun'da pikap takla attı, sürücü ve eşi yaralandı Samsun'da pikabın takla attığı kazada sürücü ile eşi yaralandı.

Samsun'da pikap takla attı, sürücü ve eşi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da pikabın takla attığı kazada sürücü ile eşi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 ACA 539 plakalı sebze ve meyve yüklü pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına takla attı. Ters dönen pikapta sürücü ile yanında bulunan eşi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada pikapta bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - 3. Sayfa

Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler

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