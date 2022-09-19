Son dakika haber! Pendik'te virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı, kazada 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Pendik'te cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü virajı döndüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Pendik'te cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü virajı döndüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü, yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 GH 2374 plakalı Emre Temur (25) yönetimindeki Citroen marka otomobil cadde üzerinde yokuş aşağı seyir halindeyken virajı döndüğü esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil cadde üzerinde ters dönerken kaza sonucu sürücü Emre Temur yaralanarak otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine sevk etti. Kaza sonucu otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü kurtarma çalışması yaptığı esnada olay yerine gelen sürücünün yakınları o anları gözyaşlarıyla izledi. Kaza sonucu otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu cadde araç trafiğine kapatılırken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kazayı gören vatandaş Gülşah Toruk, "Arabamı parkettim, ses duyduk hemen koşup geldik. Çocuğun bilincine baktık. Diline baktık boğazına kaçmış mı diye. Çok şükür ambulans ve itfaiye geldi şu an müdahale ediyorlar. Diğer vatandaşlarla birlikte biz de yardım ettik. Sürücü araçta sıkışmıştı hemen itfaiye geldi" dedi.

Vatandaşlardan Hızır Mimaroğlu ise "Sürücü arabayı kaydırıyor, viraj olduğu için frene basıyor. Araba kayınca bariyerlere vurduktan sonra kaza gerçekleşti. Sürücü araç içerisinde sıkıştı. Allah şifa versin" diye konuştu. - İSTANBUL