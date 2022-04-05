Son dakika haber: Pendik'te 'Nisa Mihriban' adı verilen 3 aylık bebeğini boş bir araziye terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., tutuklama talebiyle... - Haberler

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Son dakika haber: Pendik'te 'Nisa Mihriban' adı verilen 3 aylık bebeğini boş bir araziye terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., tutuklama talebiyle...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Pendik'te 'Nisa Mihriban' adı verilen 3 aylık bebeğini boş bir araziye terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., tutuklama talebiyle...

Son dakika haberler: Pendik'te 'Nisa Mihriban' adı verilen 3 aylık bebeğini boş bir araziye terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te 'Nisa Mihriban' adı verilen 3 aylık bebeğini boş bir araziye terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik, 3. Sayfa, Haberler

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