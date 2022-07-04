Son dakika haberleri... Pençe-Kilit Operasyonu'nda Düzceli uzman çavuş şehit oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Pençe-Kilit Operasyonu'nda Düzceli uzman çavuş şehit oldu Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Düzceli uzman çavuş Serhat Bal şehit düştü.
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Düzceli uzman çavuş şehit oldu
DÜZCE - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Düzceli uzman çavuş Serhat Bal şehit düştü.
Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde ikamet eden uzman çavuş Serhat Bal, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışma sonrasında şehit düştü. Acılı haberise ailesine Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş ve ilgili kurum müdürleri tarafından ulaştırıldı.
İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa